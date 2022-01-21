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​Марсело могут наказать за слова в адрес рефери

21 Января 2022 • 09:29 Комментировать
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

В четверг вечером «Реал» не без проблем одолел «Эльче» в рамках 1/8 финала национального кубка. По итогам 90 минут на табло горели нули, и игра перетекла в дополнительное время, где «сливочные» пропустили, но совершили камбэк в меньшинстве. Удаление в составе мадридского гранда схлопотал защитник Марсело. При этом бразилец может получить дополнительную дисквалификацию за то, что после получения красной карточки он сказал арбитру такую фразу: «Ты очень плохой». Об этом рассказывает AS.

Таким образом, дисквалификация Марсело может составить два матча. При этом «Реал» может частично обжаловать её, учитывая тот факт, что красная карточка за фол была сомнительной.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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