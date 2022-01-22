Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании

Латераль мадридского «Реала» Марсело был удален в недавнем кубковом поединке против «Эльче».

Как сообщается в твиттер-аккаунте El Chiringuito TV, местная федерация футбола не оставила этот момент без внимания и дисквалифицировала защитника на три матча Кубка Испании. Стоит напомнить, что опытный бразилец в оскорбительной форме высказался в адрес главного рефери встречи.

Матч завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:1. Голами в составе мадридской команды отметились полузащитники Иско и Эден Азар.

Добавим, что в 1/4 финала «Реалу» будет противостоять «Атлетик» Бильбао.