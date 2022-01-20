Роберто Карлос: «С Роналдо я спал чаще, чем со своей женой»

Вся карьера Роберто Карлоса так или иначе пересекается с другим бразильцем - Роналду. Иногда они были соперниками, но все же чаще - партнерами. А друзьями - всегда. Как пояснил Роберто Карлос в интервью португальскому телеканалу Canal 11, с Роналду он познакомился в 1993 году, когда о них в Европе еще никто и не слыхал:

- С Роналдо я познакомился в 1993 году. И всегда спал в одной комнате с ним. Честно говоря, с Роналдо я спал в своей жизни чаще, чем со своей женой. У нас очень давняя дружба, - пояснил Роберто Карлос.

Бразилец защищал цвета «Реала» с 1996 по 2007 год, он был одним из основных представителей так называемой «галактикос» - звездной команды «Реала» середины нулевых, в которой играли также Зидан, Фигу и Бэкхем. И Роналдо, конечно же.