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Роберто Карлос: «С Роналдо я спал чаще, чем со своей женой»

20 Января 2022 • 03:43 Комментировать
Эльче
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Реал Мадрид
6.90 4.40 1.47
Через 16 ч. 2 мин.

Вся карьера Роберто Карлоса так или иначе пересекается с другим бразильцем - Роналду. Иногда они были соперниками, но все же чаще - партнерами. А друзьями - всегда. Как пояснил Роберто Карлос в интервью португальскому телеканалу Canal 11, с Роналду он познакомился в 1993 году, когда о них в Европе еще никто и не слыхал:

 - С Роналдо я познакомился в 1993 году. И всегда спал в одной комнате с ним. Честно говоря, с Роналдо я спал в своей жизни чаще, чем со своей женой. У нас очень давняя дружба, - пояснил Роберто Карлос.

Бразилец защищал цвета «Реала» с 1996 по 2007 год, он был одним из основных представителей так называемой «галактикос» - звездной команды «Реала» середины нулевых, в которой играли также Зидан, Фигу и Бэкхем. И Роналдо, конечно же.

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Реал Мадрид Роналдо Роберто Карлос
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