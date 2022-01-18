Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич уверен в новом контракте с «Реалом»

18 Января 2022 • 06:06 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
6.20 4.05 1.55
20.01 21:00

Полузащитник Лука Модрич продолжает приносить огромную пользу мадридскому «Реалу», несмотря на солидный уже по футбольным меркам возраст. В этом году ему предстоят переговоры по продлению контракта с «бланкос», и Лука не сомневается в том, что они пройдут должным образом.

 - У нас хорошие отношения с клубом и мы продолжим. Я уверен, что мы добьемся взаимовыгодного соглашения. Клуб знает, что важно для меня, а я знаю, что нужно клубу от меня, - пояснил Модрич, слова которого приводит football-espana.net.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, в 2018 он выиграл «Золотой мяч» - в год, когда ведомая им хорватская сборная дошла до финала чемпионата мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.01  22:00 Бетис ... Алавес 1.50 4.20 6.80
18.01  23:30 Кадис ... Эспаньол 3.35 3.05 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
06:06 · Испания. Ла Лига
Модрич уверен в новом контракте с «Реалом»
04:55 · Испания. Ла Лига
Если Люк де Йонг уйдет, Хави пригласит форварда «Эльче»
04:34 · Испания. Ла Лига
Хави срочно подыскивает сменщика для Альбы
04:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти позвонил уволенному тренеру «Кадиса» и посочувствовал ему
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» убеждает Усмана Дембеле согласиться на переход, предложив ему щедрый контракт
17 Января
23:15 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» усиливается воспитанником «Реала»
23:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отправил де Вильену в аренду в «Эспаньол» - у испанского клуба будет право выкупа официально
22:19 · Испания. Ла Лига
Пьянич не горит желанием возвращаться в «Барселону»
21:57 · Испания. Ла Лига
Экс-звезды «Барселоны» видят свет в конце туннеля при Хави
21:32 · Англия. Премьер-лига
Ламела - обладатель премии Пушкаша
21:16 · Испания. Ла Лига
Юмтити практически договорился с испанским клубом об аренде перед тем, как получил травму
19:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» поставила ультиматум Дембеле слухи
18:32 · Испания. Ла Лига
Вейналдум выбрал «ПСЖ» не из-за денег
17:59 · Испания. Ла Лига
​Юмтити прооперируют из-за перелома – «Барселона» 1
17:36 · Испания. Ла Лига
​Черышев выздоровел после COVID-19
Все новости
Рекомендуем