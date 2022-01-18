Модрич уверен в новом контракте с «Реалом»

Полузащитник Лука Модрич продолжает приносить огромную пользу мадридскому «Реалу», несмотря на солидный уже по футбольным меркам возраст. В этом году ему предстоят переговоры по продлению контракта с «бланкос», и Лука не сомневается в том, что они пройдут должным образом.

- У нас хорошие отношения с клубом и мы продолжим. Я уверен, что мы добьемся взаимовыгодного соглашения. Клуб знает, что важно для меня, а я знаю, что нужно клубу от меня, - пояснил Модрич, слова которого приводит football-espana.net.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, в 2018 он выиграл «Золотой мяч» - в год, когда ведомая им хорватская сборная дошла до финала чемпионата мира.