«Реал» в меньшинстве едва не вылетел из Кубка по итогам матча с «Эльче»

Мадридский «Реал» провёл весьма непростой кубковый матч против «Эльче». Соперник «королевского клуба» был явно острее в дебюте и упустил несколько моментов, включая попадание в перекладину. В дальнейшем «Реал» не позволял противнику разгуляться, но и сам не забивал. В овертайме Марсело был удален за фол последней надежды, а после удара со штрафного и добивания Андрей Лунин не спас. Тем не менее, даже в меньшинстве гранд ушёл от сенсации. Иско подправил мяч после удара Дани Себальоса, а Эден Азар наказал голкипера за неправильно выбранную позицию - 2:1.

И все же болельщикам «Реала» пришлось понервничать, их команда пропустила на 120-й минуте, но судья не засчитал гол. «Королевский» клуб идет дальше.