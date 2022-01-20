«Реал» в меньшинстве едва не вылетел из Кубка по итогам матча с «Эльче»

Мадридский «Реал» провёл весьма непростой кубковый матч против «Эльче». Соперник «королевского клуба» был явно острее в дебюте и упустил несколько моментов, включая попадание в перекладину. В дальнейшем «Реал» не позволял противнику разгуляться, но и сам не забивал. В овертайме Марсело был удален за фол последней надежды, а после удара со штрафного и добивания Андрей Лунин не спас. Тем не менее, даже в меньшинстве гранд ушёл от сенсации. Иско подправил мяч после удара Дани Себальоса, а Эден Азар наказал голкипера за неправильно выбранную позицию - 2:1.
И все же болельщикам «Реала» пришлось понервничать, их команда пропустила на 120-й минуте, но судья не засчитал гол. «Королевский» клуб идет дальше.
Протокол игры
|Эльче
|1:2
|Реал Мадрид
|(1:0) Верду Гонсало103'
|108'Иско Аларкон (1:1)
|115'Азар Эден (1:2)
Вернер Аксель•Паласиос Элибельтон•John Donald 87' (Верду Гонсало ( 87') •Диего Гонсалес VII•Мохика Хоан•Фернандес Хосан 66' (Моренте Тете ( 66') •Гутьеррес Хосе•Гумбау Херард•Фидель Чавес•Лукас Перес 79' (Милья Пере ( 79' ) • 87'Каррильо Гидо 95' (Jose Friaza ( 95')
Запасные: Андреу Ллуис•Бадия Эдгар•Солер Карлес•Бри Диего
Лунин Андрей•Васкес Лукас•Начо Фернандес•Алаба Давид • 94'Марсело Виера • 102'Вальверде Федерико 72' (Модрич Лука ( 72') •Камавинга Эдуардо 72' (Каземиро Карлос ( 72' ) • 87'Кроос Тони 78' 91' (Азар Эден ( 91') •Родриго 91' (Себальос Дани ( 91') •Йович Лука 79' (Иско Аларкон ( 79') •Винисиус Жуниор 118' (Менди Ферлан ( 118')
Запасные: Диего Пинейро•Фуйдиас Тони•Бэйл Гарет•Mario Gila
20 января. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
Несмотря даже на удаление, Марсело сегодня сыграл блистательно, как лучшие годы.
P.S. За что Кроосу то желтая? Он даже не коснулся соперника
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