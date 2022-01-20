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«Реал» в меньшинстве едва не вылетел из Кубка по итогам матча с «Эльче»

20 Января 2022 • 23:33 Комментировать (2)
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

Мадридский «Реал» провёл весьма непростой кубковый матч против «Эльче». Соперник «королевского клуба» был явно острее в дебюте и упустил несколько моментов, включая попадание в перекладину. В дальнейшем «Реал» не позволял противнику разгуляться, но и сам не забивал. В овертайме Марсело был удален за фол последней надежды, а после удара со штрафного и добивания Андрей Лунин не спас. Тем не менее, даже в меньшинстве гранд ушёл от сенсации. Иско подправил мяч после удара Дани Себальоса, а Эден Азар наказал голкипера за неправильно выбранную позицию - 2:1.

И все же болельщикам «Реала» пришлось понервничать, их команда пропустила на 120-й минуте, но судья не засчитал гол. «Королевский» клуб идет дальше.

Протокол игры  
Эльче 1:2Реал Мадрид
(1:0) Верду Гонсало103'   
  108'Иско Аларкон (1:1)
  115'Азар Эден (1:2)
Вернер АксельПаласиос ЭлибельтонJohn Donald  87' (Верду Гонсало (  87') Диего Гонсалес VIIМохика ХоанФернандес Хосан  66' (Моренте Тете (  66') Гутьеррес ХосеГумбау ХерардФидель ЧавесЛукас Перес  79' (Милья Пере (  79'   87') Каррильо Гидо  95' (Jose Friaza (  95')
Запасные: Андреу ЛлуисБадия ЭдгарСолер КарлесБри Диего
Лунин АндрейВаскес ЛукасНачо ФернандесАлаба Давид   94'Марсело Виера   102'Вальверде Федерико  72' (Модрич Лука (  72') Камавинга Эдуардо  72' (Каземиро Карлос (  72'   87') Кроос Тони   78'  91' (Азар Эден (  91') Родриго  91' (Себальос Дани (  91') Йович Лука  79' (Иско Аларкон (  79') Винисиус Жуниор  118' (Менди Ферлан (  118')
Запасные: Диего ПинейроФуйдиас ТониБэйл ГаретMario Gila
20 января. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
20 Января 2022 в 23:41
Я так ждал пеналей в это позднее время..((((
Артур Измаилов
20 Января 2022 в 23:39
Эльче- ну шо за дурацкая команда такая ? 120 минут ложится под каток, дабы дойти до послематчевых пенок. Не захотели даже контратаками играть , когда Реал остался в десятером. Ведь и ежу было понятно, что Реал ппойдет вобанк и продолжит давить, рватся вперед.
Несмотря даже на удаление, Марсело сегодня сыграл блистательно, как лучшие годы.
P.S. За что Кроосу то желтая? Он даже не коснулся соперника
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окончен после доп. времени Эльче 1:2 Реал Мадрид 6.80 4.35 1.48
Идет 64 минута Атлетик Б 1:1 Барселона 2.90 3.25 2.50
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