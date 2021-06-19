Пенальти надо забивать: Испания опять потеряла очки на Евро и рискует не выйти в плей-офф

В Севилье в четвёртом по порядку матче группы E испанская сборная принимала польскую.

Сборная Испании оставила в первом туре не самое лучшее впечатление. Исповедуя свой любимый доминирующий стиль, пиренейцы не сумели огорчить шведскую команду. Тем не менее в той встрече «фурия роха» установила рекорд чемпионатов Европы по количеству передач в первом тайме.

Если испанцы подходили к отчётному матчу с одним очком в активе, то у поляков в соответствующей графе красовалась цифра «ноль». В первом туре западнославянская команда проиграла Словакии, и возможная неудача во встрече с испанцами перекрывала бы дружине Паулу Соузы путь на первые два места в группе.

Поляки начали матч отнюдь не трусливо, пытаясь разрушать комбинационные наработки испанцев в центре поля. Сначала это получалось у гостей вроде бы неплохо, но постепенно они всё равно опустились к своим воротам и не помешали сопернику отличиться в середине первого тайма.

Херард Морено стал смещаться с правого фланга в сторону от ворот и к центру, а как дошёл изнутри до линии штрафной, так выдал к вратарской низовой диагональный пас Морате. Тот сориентировался и поразил правый угол (1:0). Гол сначала не был засчитан, однако проверка по линии ВАР показала отсутствие у Мората офсайда – Берешиньски далековато выставил свою ногу.

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Но не надо думать, что поляки смирились с ролью отсиживавшегося сзади аутсайдера. Двух-трёх моментов в течение десятиминутки «белым орлам» вполне могло хватить, чтоб восстановить статус-кво. Но, но, но… Левандовски в конце контратаки закинул мяч из правого угла штрафной на Свидерского, который опередил Уная Симона и грудью подбил мяч выше створа.

Потом Свидерски дальним ударом попал в штангу, а Левандовски на добивании, кажется, растерялся, поэтому и не переиграл Симона. Хотя в честь чего теряться супербомбардиру мирового футбола? Вот и не растерялся он в начале второго тайма, виском переправив в левый угол кросс справа в исполнении Юзвяка (1:1).

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Не успели поляки вернуться в игру ментально, как произошёл спорный эпизод внутри их штрафной. Судья Даниэле Орсато посмотрел видеоповтор, где увидел, как Клих наступил Морено на ногу. Ну и что с того, что Морено к тому времени уже избавился от мяча? Всё равно это пенальти. Только вот Морено с точки бахнул в штангу, а добивавший Мората корявенько добил ещё дальше от створа.

Надо было испанцам, конечно, забивать с пенальти, потому что дальше поляки закрылись, и ключ к замку пиренейцы не подобрали. Вышедший на замену Ферран Торрес послал мяч головой рядом со штангой, плюс ещё в паре эпизодов хозяева не пробили с близкой дистанции блокировавших удары Щесного и защитников гостей.

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Сборная Испании проводит вторую ничью и набирает второе очко. Матч со в последнем туре со Словакией, у которой три балла, становится для «красной фурии» во многом решающим. Она рискует закончить турнир вообще на четвёртом месте в группе и не попасть ни в какой плей-офф.

Кирилл Иванцов