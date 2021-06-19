Пенальти надо забивать: Испания опять потеряла очки на Евро и рискует не выйти в плей-офф

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19 Июня 2021, 23:54,
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В Севилье в четвёртом по порядку матче группы E испанская сборная принимала польскую.
|(1:0) Мората Альваро 25'
|54' Левандовски Роберт (1:1)
Сборная Испании оставила в первом туре не самое лучшее впечатление. Исповедуя свой любимый доминирующий стиль, пиренейцы не сумели огорчить шведскую команду. Тем не менее в той встрече «фурия роха» установила рекорд чемпионатов Европы по количеству передач в первом тайме.
Если испанцы подходили к отчётному матчу с одним очком в активе, то у поляков в соответствующей графе красовалась цифра «ноль». В первом туре западнославянская команда проиграла Словакии, и возможная неудача во встрече с испанцами перекрывала бы дружине Паулу Соузы путь на первые два места в группе.
Поляки начали матч отнюдь не трусливо, пытаясь разрушать комбинационные наработки испанцев в центре поля. Сначала это получалось у гостей вроде бы неплохо, но постепенно они всё равно опустились к своим воротам и не помешали сопернику отличиться в середине первого тайма.
Херард Морено стал смещаться с правого фланга в сторону от ворот и к центру, а как дошёл изнутри до линии штрафной, так выдал к вратарской низовой диагональный пас Морате. Тот сориентировался и поразил правый угол (1:0). Гол сначала не был засчитан, однако проверка по линии ВАР показала отсутствие у Мората офсайда – Берешиньски далековато выставил свою ногу.
Но не надо думать, что поляки смирились с ролью отсиживавшегося сзади аутсайдера. Двух-трёх моментов в течение десятиминутки «белым орлам» вполне могло хватить, чтоб восстановить статус-кво. Но, но, но… Левандовски в конце контратаки закинул мяч из правого угла штрафной на Свидерского, который опередил Уная Симона и грудью подбил мяч выше створа.
Потом Свидерски дальним ударом попал в штангу, а Левандовски на добивании, кажется, растерялся, поэтому и не переиграл Симона. Хотя в честь чего теряться супербомбардиру мирового футбола? Вот и не растерялся он в начале второго тайма, виском переправив в левый угол кросс справа в исполнении Юзвяка (1:1).
Не успели поляки вернуться в игру ментально, как произошёл спорный эпизод внутри их штрафной. Судья Даниэле Орсато посмотрел видеоповтор, где увидел, как Клих наступил Морено на ногу. Ну и что с того, что Морено к тому времени уже избавился от мяча? Всё равно это пенальти. Только вот Морено с точки бахнул в штангу, а добивавший Мората корявенько добил ещё дальше от створа.
Надо было испанцам, конечно, забивать с пенальти, потому что дальше поляки закрылись, и ключ к замку пиренейцы не подобрали. Вышедший на замену Ферран Торрес послал мяч головой рядом со штангой, плюс ещё в паре эпизодов хозяева не пробили с близкой дистанции блокировавших удары Щесного и защитников гостей.
Сборная Испании проводит вторую ничью и набирает второе очко. Матч со в последнем туре со Словакией, у которой три балла, становится для «красной фурии» во многом решающим. Она рискует закончить турнир вообще на четвёртом месте в группе и не попасть ни в какой плей-офф.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Испании, Сборная Польши, евро-2020
Молодое, бесталанное поколение. Такие ощущения складываются. Как можно было по такой игре, имея моменты, не забивать? Мората понятно, бревно! А остальные что, не на испанской земле рождены? А вот поляки, помимо гола, имели ещё несколько отличных возможностей забить. Как тут воспримешь испанцев серьёзно? Пшик да и только! Один класс Левандовски, кажется, превосходит класс всех собравшихся игроков сборной Испании по отдельности. А Мората как бы демонстрирует, олицетворяет собой порочность этого поколения и бесталанность. Это стоит пережить. И да, Энрике будет уволен после Евро. Только вряд ли это на что-то повлияет :)
Мората забыл, что он в сборной Испании, а не в Юве и попривычки выбил мяч на угловой)) Испания точно не фаворит данного турнира!
ну че
докатились до уровня польш и швеций
наэкспериментировал энрике?
хз..каждому молодому игроку повесить надпись на футболку - "я бестолковый, рожден непутевым" ну или что нибудь аналогичное
таких бестолочей в составе фурии за всю жизнь не видел
даже во времена "невезухи" были рауль, морьентес, йерро, тристан
а тут косолапые одни
пять копеек всем цена в базарный день
выпускайте уже бускетса