Мората: «Меня не могут любить все»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил критикам после неудачного поединка с командой Швеции (0:0) в первом туре групповой стадии Евро-2020.

«Я спокойно выслушал критику. Меня не могут все любить. Не могу сказать, что забью сегодня, однако буду делать свою работу на 100 процентов. Критические высказывания не отражаются на моем настрое. Если получится забить гол, я буду очень счастлив», - приводит слова форварда портал Goal.com.

Матч между сборными Испании и Польши состоится в субботу, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.