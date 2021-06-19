Поляк Козловски - самый молодой игрок в истории Евро. Прошлый рекорд продержался 6 дней

Матчем между сборными Испании и Польши завершается второй тур группового раунда чемпионата Европы 2020 года. На табло горят единицы.

Гости переписывают историю своей национальной команды и Евро в целом. Форвард Роберт Левандовски стал первым поляком, который забивал на трех разных чемпионатах Европы. Помимо результативного удара в игре с Испанией Левандовски отличался в 2012 и 2016 годах.

Полузащитник Кацпер Козловски в возрасте 17 лет и 246 дней вовсе стал самым юным футболистом в истории финальных турниров Евро. Прошлый рекорд с 13 июня принадлежал Джуду Беллингему (17 лет и 349 дней).