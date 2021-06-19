Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Поляк Козловски - самый молодой игрок в истории Евро. Прошлый рекорд продержался 6 дней

19 Июня 2021, 23:44,

Матчем между сборными Испании и Польши завершается второй тур группового раунда чемпионата Европы 2020 года. На табло горят единицы.

Гости переписывают историю своей национальной команды и Евро в целом. Форвард Роберт Левандовски стал первым поляком, который забивал на трех разных чемпионатах Европы. Помимо результативного удара в игре с Испанией Левандовски отличался в 2012 и 2016 годах.

Полузащитник Кацпер Козловски в возрасте 17 лет и 246 дней вовсе стал самым юным футболистом в истории финальных турниров Евро. Прошлый рекорд с 13 июня принадлежал Джуду Беллингему (17 лет и 349 дней).

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Роберт Левандовски, Сборная Польши, Кацпер Козловски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам