Мората: «Болельщики ждут случая, чтобы нас покритиковать»

Форвард сборной Испании Альваро Мората считает, что болельщики могли бы лучше поддерживать «фурию роху».

- Если мы прислушаемся к тому, что говорят болельщики, все это не поможет, потому что все они ждут случая, чтобы нас покритиковать, - заявил Мората Sky Sport Italia. - Обычно, когда большие команды выходят на турнир, подобный этому, чувствуется единение вокруг команды. Мы понимаем, что являемся следующим поколением после гениев, которые выиграли всё. Сложно повторить их путь, но уверены в своих силах.

Напомним, что сборная Испании не смогла обыграть шведов и поляков.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».