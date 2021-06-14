Главный тренер сборной Польши Соуза: «Неделю работали над нейтрализацией Шкриньяра и упустили его на угловом»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза назвал план на игру с командой Словакии (1:2).

- Идея была в том, чтобы контролировать мяч и создавать моменты, и мы это делали. Конечно, мы могли сыграть и лучше. Нам следует действовать лучше, смелее, особенно в обороне. Мы неделю работали над нейтрализацией Шкриньяра и упустили его на угловом. Я должен разобраться, почему он не был прикрыт. В итоге не только поляки разочарованы, но и я, и весь состав, потому что непозволительно проигрывать матчи в таком ключе, - заявил Соуза на пресс-конференции.

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