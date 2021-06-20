Альба: «Мы заслуживали победу, как и в первом матче»

Игрок матча сборных Испании и Польши на Евро-2020 Жорди Альба дал комментарий.

- Мы заслуживали победу, как и в первом матче. Нам немного не везло, и мы были близки к забитым голам. Команда усердно трудилась с высокой интенсивностью. На протяжении любого момента игры мы знали, что нам делать, - приводит слова Альбы УЕФА.

- Нужно попытаться проявить себя с самой лучшей стороны в третьем матче. Я уверен, что наша работа позволит повернуть всё в нашу пользу и одержать победу. Я очень в это верю, - добавил испанец.

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