Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Левандовски: «Даже после удаления считал, что сможем забить второй гол»

14 Июня 2021, 22:38,

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски считает, что удаление ударило по шансам его команды в первом матче на Евро (поражение от словаков, 0:1).

- Определенно, один из ключевых моментов - красная карточка. Но даже после этого я не терял надежды. Я считал, что нам удастся забить второй мяч, но мы очень быстро пропустили сами, - приводит слова Левандовски УЕФА.

- Конечно, нас ждет сложный матч, - заявил форвард, отвечая на вопрос о следующем сопернике. - Сборная Испании - фаворит не только группы, но также и турнира в целом. Но в свой лучший день всё возможно. И я надеюсь, что это будет наш день.

Польша сыграет против Испании 19 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Роберт Левандовски, Сборная Польши
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России