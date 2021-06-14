Левандовски: «Даже после удаления считал, что сможем забить второй гол»

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски считает, что удаление ударило по шансам его команды в первом матче на Евро (поражение от словаков, 0:1).

- Определенно, один из ключевых моментов - красная карточка. Но даже после этого я не терял надежды. Я считал, что нам удастся забить второй мяч, но мы очень быстро пропустили сами, - приводит слова Левандовски УЕФА.

- Конечно, нас ждет сложный матч, - заявил форвард, отвечая на вопрос о следующем сопернике. - Сборная Испании - фаворит не только группы, но также и турнира в целом. Но в свой лучший день всё возможно. И я надеюсь, что это будет наш день.

Польша сыграет против Испании 19 июня.

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