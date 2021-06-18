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​Лапорт объяснил выбор в пользу сборной Испании

18 Июня 2021, 16:50,

Эмерик Лапорт не вызывался в сборную Франции даже тогда, когда был незаменимым в обороне «Манчестер Сити». Ситуация привела к тому, что Лапорт благодаря своим корням получил испанское футбольное гражданство и отправился с «красной фурией» на Евро-2020.

«Это давняя история. Луис Энрике позвонил мне и сказал, что хотел бы иметь меня в составе. Он спросил, заинтересован ли я в том, чтобы выступить на Евро. Я был в восторге.

Нельзя угодить всем, тем более это довольно деликатный вопрос. Но я сделал выбор, который считаю правильным. Я всегда хотел играть.

Я чувствую себя комфортно, я счастлив. Здесь я как ребёнок, живущий своей мечтой», - рассказал Лапорт Marca.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Эмерик Лапорт
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