​Лапорт объяснил выбор в пользу сборной Испании

Эмерик Лапорт не вызывался в сборную Франции даже тогда, когда был незаменимым в обороне «Манчестер Сити». Ситуация привела к тому, что Лапорт благодаря своим корням получил испанское футбольное гражданство и отправился с «красной фурией» на Евро-2020.

«Это давняя история. Луис Энрике позвонил мне и сказал, что хотел бы иметь меня в составе. Он спросил, заинтересован ли я в том, чтобы выступить на Евро. Я был в восторге.

Нельзя угодить всем, тем более это довольно деликатный вопрос. Но я сделал выбор, который считаю правильным. Я всегда хотел играть.

Я чувствую себя комфортно, я счастлив. Здесь я как ребёнок, живущий своей мечтой», - рассказал Лапорт Marca.