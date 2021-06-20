Левандовски: «Сыграли лучше, чем против Словакии»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски дал оценку матчу с Испанией, который завершился со счётом 1:1.

- Мы сыграли хорошо. Да, были ошибки как в обороне, так и в атаке, но все выглядело лучше, чем против Словакии. Почему? Думаю, в первой встрече мы хотели играть в изысканный футбол и создавать много моментов. Мы сфокусировались на этом, а остальные компоненты не сложились. Мы знали, что против испанцев будем больше работать на оборону и выполнили задачу достаточно хорошо. Сегодня всё просто сработало, - приводит слова Левандовски официальный сайт турнира.

- Против Швеции мы не будем фаворитами. Там очень хорошие игроки, и матч будет очень сложным. Но мы подготовимся, и этот матч с Испанией нам очень поможет, - добавил Левандовски.