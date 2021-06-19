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Испанец Морено - очередной игрок на Евро-2020, не забивший пенальти

19 Июня 2021, 23:22,

На 58-й минуте матча Евро-2020 между сборными Испании и Польши хозяева поля получили право пробить пенальти. Херард Морено пострадал в борьбе за мяч у чужих ворот и сам вызвался нанести удар. В итоге мяч был направлен в штангу, а Альваро Мората на добивании не смог попасть в наполовину пустые ворота сборной Польши.

Напомним, что нынешний Евро-2020 помимо прочего запомнится непривычно большим количеством неудачных ударов с 11-метровой отметки.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Польши, Херард Морено
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