Испанец Морено - очередной игрок на Евро-2020, не забивший пенальти

На 58-й минуте матча Евро-2020 между сборными Испании и Польши хозяева поля получили право пробить пенальти. Херард Морено пострадал в борьбе за мяч у чужих ворот и сам вызвался нанести удар. В итоге мяч был направлен в штангу, а Альваро Мората на добивании не смог попасть в наполовину пустые ворота сборной Польши.

Напомним, что нынешний Евро-2020 помимо прочего запомнится непривычно большим количеством неудачных ударов с 11-метровой отметки.

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