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Энрике на пресс-конференции выступил против «Кока-колы»

18 Июня 2021, 23:10,

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду невольно запустил флешмоб, убрав со стола напиток официального спонсора Евро-2020 во время пресс-конференции. Его поступок позже повторил итальянец Мануэль Локателли. Украинец Андрей Ярмоленко, наоборот, в похожей ситуации покрутил в руках напитки и, шутя, попросил связаться с ним спонсоров с намеком о компенсации за рекламу.

Не прошел мимо и наставник сборной Испании Луис Энрике. Так как УЕФА попросил участников общения с прессой не убирать бутылки со стола или просто в сторону, Энрике просто заявил с ухмылкой: «Это Кока-кола зеро. Это спонсор? Дети, не пейте, «Кока-колу».

Формально тренер не пошел против рекомендаций УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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