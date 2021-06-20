Мората: «Жизнь похожа на этот матч - полна сложных моментов»

Форвард сборной Испании Альваро Мората, забивший пока единственный гол своей команды в двух матчах Евро-2020, дал комментарий после поединка против поляков (1:1).

- Мой гол ничего не значит. Меня интересуют только победы. Но я должен поблагодарить Луиса Энрике за уверенность во мне. Жизнь похожа на этот матч - полна сложных моментов. Сейчас нам остается только стиснуть зубы, двигаться вперед и выходить из группы, - приводит слова Мораты УЕФА.

Сборной Испании остаётся надеяться на победу в третьем туре над словаками, в таком случае они могут даже занять первое место в группе.

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