Энрике: «Мне понравилось то, как играла сборная Польши»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике посетовал на нереализацию моментов в матче с Польшей в рамках Евро-2020 (1:1).

- Игра оставила не самые лучшие впечатления. Возможно, мы доминировали на поле, но этого было недостаточно для того, чтобы дожать противника, - приводит послематчевый анализ Энрике УЕФА. - Мне понравилось то, как играла сборная Польши, она создавала отличные моменты. Мы же, возможно, слишком сильно старались и делали больше, чем нужно вместо того, чтобы создавать простые шансы. Промах с пенальти - очень жаль, потому что это был абсолютно ключевой момент.

После двух туров у Испании два очка и один забитый гол.

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