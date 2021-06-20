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Энрике: «Мне понравилось то, как играла сборная Польши»

20 Июня 2021, 01:02,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике посетовал на нереализацию моментов в матче с Польшей в рамках Евро-2020 (1:1).

- Игра оставила не самые лучшие впечатления. Возможно, мы доминировали на поле, но этого было недостаточно для того, чтобы дожать противника, - приводит послематчевый анализ Энрике УЕФА. - Мне понравилось то, как играла сборная Польши, она создавала отличные моменты. Мы же, возможно, слишком сильно старались и делали больше, чем нужно вместо того, чтобы создавать простые шансы. Промах с пенальти - очень жаль, потому что это был абсолютно ключевой момент.

После двух туров у Испании два очка и один забитый гол.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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