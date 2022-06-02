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Зинченко: «Может быть, у нас нет в команде суперзвёзд, но я бы назвал нашу команду командой-звездой»

02 Июня 2022 • 00:29 Комментировать
Шотландия
1:3
Украина
окончен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги матча с шотландцами (3:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Как сегодня настраивал тренер и капитан на игру? Что говорил Андрей Ярмоленко? Может быть, были какие-то необычные ритуалы перед игрой?

- Все очень хорошо понимают, какая ситуация сейчас в нашей стране. Главный тренер подобрал очень правильные слова перед игрой  и перед самым выходом на поле. Много говорить не надо было, потому что все понимают ситуацию, нужно все доказывать делом.

- Было видно, что вы поддерживали друг друга на поле, даже если были какие-то моменты неудач. Такого раньше не замечали, а сейчас вы бьете друг друга по спине, подбадриваете. Изменился ли микроклимат в команде?

- Да, конечно, все сплотились еще сильнее. Мы и до этого были едины, был хороший коллектив. Наши болельщики сегодня были лучшими. Хочу их за это поблагодарить.  Понимаю, что сейчас не каждого есть такой шанс приехать на стадион и поддержать сборную, но сегодня мы слышали наших болельщиков на протяжении всех 90 минут. За это им большое спасибо от всей команды. Все подбадривали друг друга, мы это ощущали на поле. Может быть, у нас нет в команде суперзвезд, но я бы назвал нашу команду командой-звездой, потому что мы бьемся и играем друг за друга.

- Не было ли у тебя флешбека в прошлый год, в матч со сборной Швеции, когда ты на последних минутах отдаешь голевой пас на Артёма Довбика? Сегодня мы увидели то же самое. Это магия этого стадиона?

- Может быть и так. Я бы назвал этот стадион фартовым для нас, хотел бы поблагодарить всех шотландцев за теплый прием. Шотландские болельщики встретили нас аплодисментами перед игрой, спасибо за все слова, сказанные игроками и тренерским штабом сборной Шотландии. Я поблагодарил их всех после игры, потому что мы это чувствовали и чувствуем. Большое спасибо за это.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко
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