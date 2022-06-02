Зинченко: «Я бы назвал матч с Уэльсом финалом всей нашей жизни»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги матча с шотландцами (3:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Руслан Малиновский сказал, что эмоции двоякие. Что скажешь по этому поводу?

- Эмоции очень положительные, но нет времени на радость, потому что у нас впереди очень важный матч. Я бы назвал этот матч финалом всей нашей жизни. Поэтому пришло время хорошо восстановиться и как можно лучше восстановиться. Каждый футболист должен показать свою лучшую игру в жизни. Дальше посмотрим, что будет.