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Зинченко: «Я больше полезен для Украины, оставаясь в Англии»

01 Июня 2022 • 08:35 Комментировать
Шотландия
...
Украина
2.35 3.05 3.45
Через 12 ч. 34 мин.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», высказался о том, хотел ли он вернуться на родину после старта спецоперации.

«Я держал оружие несколько раз в жизни. Думаю, буду больше полезен стране, если останусь в Англии. Я помогаю гуманитаркой, активно веду соцсети и даю интервью», - поведал футболист во время пресс-конференции.

Сегодня, 1 июня, сборная Украины встретится с национальной командой Шотландии в стыковом матче за право поехать на чемпионат мира-2022. Победитель этого поединка встретится с Уэльсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко
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ШОТЛАНДИЯ УКРАИНА
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