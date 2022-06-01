Зинченко: «Я больше полезен для Украины, оставаясь в Англии»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», высказался о том, хотел ли он вернуться на родину после старта спецоперации.

«Я держал оружие несколько раз в жизни. Думаю, буду больше полезен стране, если останусь в Англии. Я помогаю гуманитаркой, активно веду соцсети и даю интервью», - поведал футболист во время пресс-конференции.

Сегодня, 1 июня, сборная Украины встретится с национальной командой Шотландии в стыковом матче за право поехать на чемпионат мира-2022. Победитель этого поединка встретится с Уэльсом.