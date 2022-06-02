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Чемпионат мира по футболу 2022

Защитник сборной Украины: Должны были забивать шотландцам пять мячей

02 Июня 2022 • 07:11 Комментировать (1)
Шотландия
1:3
Украина
окончен

Защитник «Эвертона» и украинской сборной Виталий Миколенко высказался по поводу победы своей национальной команды над шотландцами.

Миколенко заявил, что украинская сборная должна была забивать шотландцам пять мячей и заканчивать встречу ещё в середине второго тайма, но без нервов у «жёлто-синих» пока играть не получается.

«Скоро вылетаем в Кардифф, где будем готовиться к поединку с Уэльсом», - отметил защитник.

Напомним, что сборная Украины в полуфинальном стыковом матче сумела одержать трудовую победу над Шотландией со счётом 3:1. В финале стыков украинская команда сыграет с валлийцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Шотландии Стыковые матчи Виталий Миколенко
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