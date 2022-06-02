Защитник сборной Украины: Должны были забивать шотландцам пять мячей

Защитник «Эвертона» и украинской сборной Виталий Миколенко высказался по поводу победы своей национальной команды над шотландцами.

Миколенко заявил, что украинская сборная должна была забивать шотландцам пять мячей и заканчивать встречу ещё в середине второго тайма, но без нервов у «жёлто-синих» пока играть не получается.

«Скоро вылетаем в Кардифф, где будем готовиться к поединку с Уэльсом», - отметил защитник.

Напомним, что сборная Украины в полуфинальном стыковом матче сумела одержать трудовую победу над Шотландией со счётом 3:1. В финале стыков украинская команда сыграет с валлийцами.