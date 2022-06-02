Малиновский: «Мне очень жаль, что это был матч, в котором дальше идёт только победитель»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвёл итоги матча с шотландцами (3:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Что сейчас творится у тебя в душе?

- Во-первых, гордость за нашу команду, потому что сегодня мы показали очень высокий уровень игры, за наших болельщиков, которые поддерживали, за всю атмосферу на стадионе. Сегодня она была чудесная. Шотландцы перед игрой нас встречали аплодисментами, и после игры были аплодисменты, очень приятно. Хочется сказать, что эта победа для всех украинцев, которые за нас болели.

- Было ли немного страшно психологически в том моменте, когда сборная Шотландии начала петь гимн? Потому что было удивительно громко.

- Я давно не слышал подобного. Не знаю даже, когда в Риме играли против Англии, не было такой атмосферы, потому что был не полный стадион. Сегодня мы увидели народ Шотландии, какая здесь поддержка, как здесь любят футбол. Мне очень жаль, что это был матч, в котором дальше идет только победитель. Потому что у них очень неплохая команда, а болельщики заслуживают видеть игру самого высокого уровня, ездить на чемпионат мира и Европы. Но сегодня мы победители, и я очень рад, потому что двоякие чувства. Нас очень хорошо приняли люди, в отеле, и относятся к нам очень хорошо. Но на футбольном поле все забывается, есть победитель, и я очень рад победе.