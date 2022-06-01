Сборная Украины обыграла Шотландию и сделала предпоследний шаг к чемпионату мира 2022

Команды Шотландии и Украины сыграли в рамках отбора на ЧМ-2022.

До сих пор не определён последний участник чемпионата мира 2022, а ведь всего пару месяцев осталось до старта турнира. Сборная Украины, большая часть игроков которой не знает официальных матчей уже долгое время, за месяц до игры с Шотландией собралась в Словении. Подготовка под руководством Петракова велась основательная, шотландцы не дадут соврать. Хозяева поля совсем не чувствовали себя хозяевами положения.

В основе появились почти все футболисты, выступающие за пределами Украины – Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук и Зинченко. На «Хэмпден Парк» жёлто-синие сразу показали, кто больше мотивирован. Первый же прострел с правого фланга завершился плотным ударов Виктора Цыганкова и только прыжок Гордона спас Шотландию от неприятностей. Мог отметиться быстрым голом и Ярмоленко, который опять же после прострела справа мяч получил и опасно пробил – Гордон накрыл на «ленточке».

Преимущество гостей множилось с каждой минутой, у шотландцев же ответа не находилось. Однажды после сольного прохода пробил Эндрю Робертсон, но до голкипера мяч не дошёл, заблокировали. А преимущество сборной Украины вылилось на табло на исходе получаса игры. Малиновский шикарной передачей забросил мяч на Ярмоленко. Андрей на рывке ушёл от защитника и мастерски перекинул Гордона – 0:1.

Только начался второй тайм, как проблемы шотландцев удвоились. Опять правым флангом развилась атака: Забарный забросил на Ярмоленко, Андрей покатил Караваеву, а тот чётко навесил. Роману Яремчуку осталось лишь пробить мимо Гордона – 0:2. Ярмоленко и тут не сбавлял обороты. Буквально в следующей атаке Андрей опасно пробил с угла штрафной площади, но в этот раз шотландский кипер справился.

Прибавилось угроз и у ворот Бущана, однако тут украинцы сами помогли. Степаненко отдал плохой пас назад, Георгий первым успел к мячу, но выбил его точно в Макгрегора и едва не оформил стильный автогол. А затем Бущан подарил уже шанс Макгинну. После простенького прострела не смог мяч зафиксировать голкипер и шотландец бил по воротам с линии вратарской площади, однако в створ не попал.

Всё-таки получилось у Шотландии вернуть интригу в матч, забив гол за 10 минут до финального свистка. Опять неуверенно сыграл Бущан, после кросса вынесший мяч на линию штрафной площади, откуда точно пробил Макгрегор – 1:2. Но на большее хозяева не сподобились. Более того, на пятой добавленной минуте Артём Довбик добил хозяев в контратаке, начатой Александром Зинченко, и установил окончательный счёт - 1:3.

Сборная Украины побеждает на «Хэмпден Парк» и делает предпоследний шаг к чемпионату мира 2022. Теперь осталось обыграть сборную Уэльса и забронировать билеты в Катар.