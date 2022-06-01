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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой назвал фаворита противостояния Шотландия – Украина

01 Июня 2022 • 15:22 Комментировать (2)
Шотландия
...
Украина
2.35 3.05 3.50
Через 3 ч. 46 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает Шотландию фаворитом в полуфинальном матче стыкового турнира против Украины.

«С учетом всего, что происходит, с учетом того, что непонятно, как игроки сборной Украины получали игровую практику, конечно, явный фаворит Шотландия, тем более играют дома», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

С другой стороны, эксперт считает, что в этом матче может произойти любой сценарий. В связи с этим, ничего нельзя исключать, особенно с учётом того, что команды играют всего лишь один матч.

Напомним, матча Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня в Глазго. Команды сыграют за право встретиться в финале стыкового турнира чемпионата мира против Уэльса. Победитель противостояния выйдет в групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре.


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Сборная Украины Александр Мостовой Сборная Шотландии Чм-2022
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ШОТЛАНДИЯ УКРАИНА
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