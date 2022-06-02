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Чемпионат мира по футболу 2022

Одна победа до ЧМ-2022: три футболиста сборной Украины, уложившие на лопатки Шотландию

02 Июня 2022 • 00:05 Комментировать (1)
Шотландия
1:3
Украина
окончен

Оценки футболистам Александра Петракова

Сборная Украины уверенно победила на «Хэмпден Парк», создав просто россыпь моментов! Были и тёмные пятна, как игра вратаря и передавшаяся нервозность в обороне. Были блестящие атаки, созданные на правом фланге Караваевым и Ярмоленко, или через центр благодаря чрезмерной активности Александра Зинченко. Есть что разобрать, есть что обсудить. А может, и сделать какие-то выводы перед определяющим матчем против Уэльса.

Статистика: удары по воротам – 14:15, в створ – 4:8, владение мячом – 42:58, угловые – 5:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки всем футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ГЕОРГИЙ БУЩАН – 4,0. Начинаем с худшего игрока матча. Нервное напряжение больше всех сказалось на голкипере, и он трижды дарил шотландцам шанс на гол. Два раза простили, но с третьей попытки Макгрегор уже не имел шансов промахнуться. А Бущан своей суматошной игрой чуть не перечеркнул усилия всей команды.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 5,0. Не лучшим образом сыграл и левый фланг обороны, где Миколенко сражался с Хики. Виталий проиграл почти всю борьбу – 4 эпизода из 6, позволил дважды опасно прострелить. В общем, фланг шотландцу проиграл.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 6,5. А вот Матвиенко справился со своим оппонентом, более того, поборол Че Адамса в верховой борьбе. 6 выигранных единоборств за 9 эпизодов, два отбора, два заблокированных удара. Отметим и вклад в начало атаки, Николаю удались пять диагоналей из пяти.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 6,0. Слегка суматошный футбол демонстрировал Забарный, будто заразившись от Бущана, но явных ошибок не совершал. Да, частенько проигрывал верх, упустил Макгрегора на линии штрафной площади. Но в остальное время очень активно участвовал в эпизодах, постоянно находился в гуще событий.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – 8,0. Правым флангом Украины уничтожила Шотландию, а ещё больше похвальных слов Караваеву хочется выдать за уровень соперника. Всё-таки, играл Александр против Эндрю Робертсона. И сумел создать два опасных момента, записать не свой счёт голевую передачу.

ТАРАС СТЕПАНЕНКО – 4,5. Вновь возвращаемся к «слабым» оценкам. Опорную зону Степаненко Макгрегору явно проиграл, совсем не успевал за Каллумом. Дважды Тараса прошли на дриблинге, не замечали его в верховой борьбе. А своей ужасной передачей Степаненко чуть не подставил Бущана.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 8,0. Много говорил до матча Зинченко, но и на саму игру силы оставил. Огромный объём работы выполнил Александр, успевал и в обороне (4 отбора), и в атаке (два созданных момента). Покрыл огромную площадь, пахал до последних секунд, ещё и голевую передачу оформил.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – 7,5. Руслан был не столь вездесущ, но выполнял свою работу более точечно. Отлично продвигал атаки (3 ключевые передачи), а на старте второго тайма шикарной «закидушкой» позволил отличиться Андрею Яромленко.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ – 7,0. Моторного Цыганкова легко двигали от мяча шотландцы, но у того был свой козырь – ловкость. Дважды опасно простреливал после дриблинга, тонкой передачей бросал Яремчука на рандеву с Гордоном.

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АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 8,0. Капитан держит марку и на максимум отыгрывает каждый эпизод. Шикарно разобрался, перебросив Гордона и открыв счёт, сам постоянно обострял с правого края. Кроме гола в активе Ярмоленко предголевая передача на Караваева, 4 удачных дриблинга, 3 удара в створ, 3 отбора мяча.

РОМАН ЯРЕМЧУК – 7,5. Не так ярко сыграл Яремчук, но главную работу форварда сделал – гол забил, да ещё и победный. В верховой борьбе переиграл шотландцев и кивнул в противоход Гордону, отлично Роман воспользовался своим шансом.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – б/о.

МИХАИЛ МУДРИК – б/о.

АРТЁМ ДОВБИК – 7,0. Успел и загубить отличный момент в контрнаступлении, и гол забить. Активно вошёл в игру, на все 100 воспользовавшись свободными зонами в концовке матча.

АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ – б/о.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – б/о. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Шотландии
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