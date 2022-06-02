Довбик: «Этот стадион получается для меня фартовым»

Форвард сборной Украины Артём Довбик подвёл итоги матча с шотландцами (3:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Нет ли у тебя флешбека в прошлое лето в матч против Швеции?

- Да, этот стадион получается для меня таким фартовым, поэтому я рад, что снова здесь сумел забить. Да, в какой-то момент был такой флешбек назад, такие эмоции были, что было сложно праздновать. Противоречивые чувства, но я рад, что нам сегодня удалось добыть победу.

- Ты вышел на 79-й минуте, и сразу же сборная пропустила гол. Как это? Что ты чувствовал в этот момент?

- Я чувствовал, что нужно помогать команде, потому что Шотландия будет нагружать наших защитников. Я понимал, что нужно где-то зацепиться за мяч, поберечь его, придержать, чтобы защитникам было легче. Я знал, что нужно просто помочь команде и найти свой момент.

- Ты вообще такой нападающий, которого можно охарактеризовать словом «хладнокровность». Но свой первый момент ты не реализовал. Не посыпался ли ты немного психологически, потому что вышел в такую валидольную концовку?

- Да, сложный матч, но я знаю, что у меня будут моменты. Когда был первый момент, я как-то неловко действовал в той ситуации. Я знал, что у меня еще будет момент, и его нужно просто реализовать. Что и случилось.

- Александр Петраков что-то говорил в раздевалке? Была ли тренерская речь после матча?

- Нет, он сказал, что мы сделали только 50%, наш главный матч впереди, поэтому мы все настроены на матч с Уэльсом.