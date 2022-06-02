Зеленский поздравил сборную Украины с победой над шотландцами

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях поздравил украинскую сборную с победой над шотландцами в полуфинальном стыковом матче.

Зеленский написал, что есть мгновения, когда не нужно много слов, ведь нужно просто сказать спасибо футболистам, которые вышли на поле, бились, выстояли и победили, доставив радость всей стране.

Напомним, что украинская сборная обыграла шотландцев со счётом 3:1 и вышла в финал стыков, где команде Александра Петракова предстоит сыграть с валлийцам. Напомним, что встреча между Украиной и Уэльсом состоится пятого июня. Победитель этой пары отправится на катарский мундиаль.