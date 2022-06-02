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Лига чемпионов

Робертсон: «Самый тяжёлый период в моей карьере»

02 Июня 2022 • 20:24 Комментировать
Шотландия
1:3
Украина
окончен

Крайний защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился разочарованием после неудач своих команд.

«Ливерпуль» потерпел поражение в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (0:1) и не сумел обойти «Манчестер Сити» в чемпионской гонке Премьер-лиги, а чуть позднее сборная Шотландии уступила Украине (1:3) в полуфинале плей-офф за место на чемпионате мира в Катаре.

«Лично для меня прошедшие десять дней – самый тяжёлый отрезок в карьере, – приводит Goal слова Робертсона. – Я разберусь со своими личными переживаниями, но мне чертовски жаль, что сборная не поедет на чемпионат мира. Это самый важный турнир, но мы, к сожалению, потерпели неудачу», – заявил 28-летний шотландец на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Шотландии Эндрю Робертсон
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