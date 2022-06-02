Петраков не согласен, что в сборной Украины нет мировых звёзд

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвёл итоги матча с шотландцами (3:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Перед игрой вы говорили, что на данном этапе вашей карьеры это будет матч жизни. Каким получился матч?

- Понимаешь, перед игрой, за день до этого я был спокойным. Но уже когда пришел на стадион, у нас было внутри что-то такое, меня начало трусить. А потом игра началась, ребята все сделали, я хочу их поблагодарить, а также тренерско-административный штаб, всех моих ребят, всех тренеров, массажистов, врачей. Это общая работа, никогда не нужно говорить, что есть только футболисты и всё. Это наш штаб, все работали, все делали для победы. Я всех поздравил, и президент пришел, он с нами. Он нам позвонил, сказал, что ему надо, и также приехал. Он с нами.

- Матч начался с атак соперника, Шотландия начала брать инициативу в свои руки, и первые 10-15 минут были сложными. Вы были готовы к такому началу игры?

- Были готовы. Говорили ребятам, что это силовая команда, они всё знали. Они взяли мяч под контроль, мы давали такую установку. Ребята опустили мяч на газон, потому что соперник хорошо играет головой. У нас техничные футболисты, они опустили мяч. Мы все тренировки проводили, понимали, разобрали их по косточкам. Спасибо игрокам за их доверие и то, что они всё исполняют. Когда тренер видит, что игроки выполняют установку, с ними приятно работать.

- В перерыве Шотландия перестроилась с 5 защитников на 4. Вы также были к этому готовы?

- Да, были готовы. Я все сказал и в перерыве. Говорил, что тренер в перерыве заменит Дайкса, выйдет Кристи, и они будут играть 3-4-2-1. Они так начали играть, мы всё рассказали, как они сыграют, какие будут перестановки, так что мы всё рассказали ребятам. Большое спасибо, что они нас слушают.

- Перед голом Ярмоленко в атаку ходил Забарный. Это получилось ситуативно, или наигрывали?

- Нет, ситуативно. Ему говорили, чтобы не боялся играть, если есть пространство, чтобы он туда шел. Он начал делать это, молодец.

- Зинченко сказал, что в команде нет больших звезд, но они - это команда-звезда. Вы согласны?

- Да, я согласен, что команда-звезда. Почему у нас нет мировых звезд? У нас есть чемпион Англии, у нас играет Ярмоленко, играл в Премьер-лиге Миколенко. У нас есть Малиновский, который играет в Серии А. У нас много отличных футболистов.

- Через несколько дней действительно матч жизни. Поделитесь планами на эти 2-3 дня. Как будете восстанавливаться?

- Сейчас я собрал наших массажистов, врачей, всем сказал, и ребятам, что нужно восстановление: «Давайте всё делать, помогайте ребятам». Раньше более молодых игрокам я мог сказать: «А ну-ка все в лёд!». А этим нужно так говорить, чтоб не обидеть. Завтра в 11:30 мы летим в Кардифф, вечером тренировка, две группы будут тренироваться. Первая группа будет восстанавливаться. А дальше уже посмотрим.