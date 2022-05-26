Зинченко – о предстоящем матче с Шотландией: «Мы заставим наших болельщиков гордиться нами»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями против Шотландии в рамках 1/2 финала чемпионата мира.

«Я так благодарен за поддержку по всему миру. Шотландия — такая хорошая команда. У них невероятные болельщики.

Я могу пообещать всем украинцам, что каждый из нас отдаст все, чтобы выиграть игру и заставить их гордиться нами, и, может быть, на несколько секунд мы хотели бы подарить им эту улыбку», - цитирует Зинченко BBC.

Полуфинальный стыковой матч за право участвовать на чемпионате мира Шотландия – Украина состоится 1 июля и состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало – в 21:45 мск.

Победитель противостояния сыграет против Уэльса за право выйти в групповой этап чемпионата мира.