Мостовой оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира

Экс-игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов украинской команды на выход на катарский мундиаль.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что многие футболисты украинской сборной были не в лучшем состоянии, но сверхмотивация помогла игрокам добиться очень важной победы. Экс-игрок отметил, что победить шотландцев было очень непросто.

«После этой победы шансы Украины на чемпионат мира стали очень высокими», - сказал Мостовой.

Напомним, что украинская сборная переиграла шотландцев со счётом 3:1. В финале стыков «жёлто-синие» сыграют с валлийцами.