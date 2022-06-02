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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира

02 Июня 2022 • 08:49 Комментировать
Шотландия
1:3
Украина
окончен

Экс-игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов украинской команды на выход на катарский мундиаль.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что многие футболисты украинской сборной были не в лучшем состоянии, но сверхмотивация помогла игрокам добиться очень важной победы. Экс-игрок отметил, что победить шотландцев было очень непросто.

«После этой победы шансы Украины на чемпионат мира стали очень высокими», - сказал Мостовой.

Напомним, что украинская сборная переиграла шотландцев со счётом 3:1. В финале стыков «жёлто-синие» сыграют с валлийцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Мостовой чемпионат мира-2022
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