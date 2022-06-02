Шевченко поздравил сборную Украины с победой над шотландцами

Бывший наставник сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко в своих социальных сетях поздравил украинскую команду с победой над шотландцами.

Шевченко написал, что хотел бы поздравить украинскую сборную с этой победой. Специалист отметил, что это был важнейший успех для команды, которая ещё приблизилась к выходу на катарский чемпионат мира.

Напомним, что футболисты украинской сборной в полуфинальном стыковом поединке сумели со счётом 3:1 переиграть шотландскую команду. В финале стыков подопечные Александра Петракова сыграют с Уэльсом. Встреча состоится пятого июня.