«Ювентус» и «Фрайбург» назвали составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Фрайбурга» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Состав «Ювентуса»: Щесны, Сандро, Бремер, Данило, Костич, Рабио, Локателли, Миретти, Куадрадо, Влахович, ди Мария.

Состав «Фрайбурга»: Флеккен, Линхарт, Гинтер, Сильдиллия, Гюнтер, Хёфлер, Эггештайн, Кюблер, Грифо, Хёллер, Шалаи.

Стартовый свисток на «Альянц Стэдиум» назначен на 23:00 по московскому времени. «Ювентус» вышел в 1/8 финала, обыграв на первой стадии плей-офф «Нант», в то время как их соперник пробился в число 16 лучших, выиграв группу.