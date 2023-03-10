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Лига Европы

«Ювентус» выжал только перевес в один гол по итогам матча с «Фрайбургом»

10 Марта 2023 • 00:55 Комментировать (2)
Ювентус
1:0
Фрайбург
окончен

Несмотря на то, что «Ювентус» и «Фрайбург» далеки от борьбы за золото во внутренних чемпионатах, а немецкий клуб еще недавно претендовал на очень высокие места, реальной интриги в матче Лиги Европы не получилось. «Старая синьора» доминировала и постоянно атаковала.

В первом тайме Адриен Рабио и дважды Хуан Куадрадо имели шансы открыть счет, но здорово играл голкипер. Хорошая попытка была у Глейсона Бремера, но там промах. После перерыва два момента не использовал Душан Влахович, а вот Анхель ди Мария после подачи Филипа Костича в центр штрафной метко пробил под перекладину - 1:0. Гости также забили в сумбурной атаке, но все же поторопились праздновать гол Лукаса Хёлера, ВАР обнаружил игру рукой в нападении.

Минимальная победа «Ювентуса» оставляет шансы сопернику.

Протокол игры  
Ювентус1:0Фрайбург
(1:0) Ди Мария Анхель53'  
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер Глейсон  72'Алекс Сандро 23' (Бонуччи Леонардо ( 23'  84') Локателли МануэльКуадрадо ХуанРабио АдриенМиретти Фабио 46' (Фаджоли Николо ( 46') Костич Филип 78' (Кин Мойзе ( 78') Ди Мария АнхельВлахович Душан 67' (Кьеза Федерико ( 67')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоГатти ФедерикоПогба ПольПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес Леандро
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер Маттиас  24'Линхарт Филипп 67' (Гульде Мануэль ( 67') Кюблер ЛукасЭггештайн Максимилиан 59' (Доан Рицу ( 59') Хёфлер НиколасГюнтер КристианШаллаи Роланд 59' (Кайтель Янник ( 59') Хёлер Лукас  51' 88' (Грегорич Михаэль ( 88') Грифо Винченцо
Запасные: Атуболу НоаРохль МерлинПетерсен НильсШмидт КеннетШмид ЖонатанВайсхаупт НоаУфофф БенджаминВагнер Роберт
09 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (2)
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CHegevarra007
10 Марта 2023 в 01:05
И снова на арене спаситель всех и вся - Анхель
ЮвиК
10 Марта 2023 в 01:00
Самое тревожное это возможная травма Кьезы. Надеюсь все обойдется. А результат для Юве не плохой, да и соперник не впечатлил, чтобы было чего опасаться. Форца Юве!
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