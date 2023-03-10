«Ювентус» выжал только перевес в один гол по итогам матча с «Фрайбургом»

Несмотря на то, что «Ювентус» и «Фрайбург» далеки от борьбы за золото во внутренних чемпионатах, а немецкий клуб еще недавно претендовал на очень высокие места, реальной интриги в матче Лиги Европы не получилось. «Старая синьора» доминировала и постоянно атаковала.

В первом тайме Адриен Рабио и дважды Хуан Куадрадо имели шансы открыть счет, но здорово играл голкипер. Хорошая попытка была у Глейсона Бремера, но там промах. После перерыва два момента не использовал Душан Влахович, а вот Анхель ди Мария после подачи Филипа Костича в центр штрафной метко пробил под перекладину - 1:0. Гости также забили в сумбурной атаке, но все же поторопились праздновать гол Лукаса Хёлера, ВАР обнаружил игру рукой в нападении.

Минимальная победа «Ювентуса» оставляет шансы сопернику.