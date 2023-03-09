Аллегри – об отстранении Погба: «Дело не в наказании»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал отсутствие в составе полузащитника Поля Погба.

Француз не попал в заявку на сегодняшний поединок Лиги Европы против «Фрайбурга», так как опоздал на командный сбор в среду.

«Решение отправить Погба домой – это не вопрос наказания. Дело в том, что он не появился вовремя вчера ночью, поэтому выпускать его сегодня было бы неправильно. Он снова будет с нами уже завтра», – заявил Аллегри в интервью Sky Sport незадолго до начала встречи 1/8 финала.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Фрайбург» доступна на сайте Liveresult.ru.