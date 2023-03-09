«Ювентус» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Фрайбургом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Фрайбург
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Протокол игры
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Локателли Мануэль•Куадрадо Хуан•Рабио Адриен•Миретти Фабио•Костич Филип•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Кюблер Лукас•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан•Шаллаи Роланд•Хёлер Лукас•Грифо Винченцо
09 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".
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