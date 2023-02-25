Вьери: «Ювентус» пройдёт «Фрайбург», если ди Мария будет здоров»

Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери высказался о шансах «Ювентуса» на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

В рамках 1/8 финала коллектив Массимилиано Аллегри встретится с немецким «Фрайбургом», и, по словам Вьери, индивидуальное мастерство Анхеля ди Марии сыграет решающую роль: «Ювентус» пройдёт дальше, если с ди Марией всё будет в порядке. Когда он в форме, форвардам гарантированы голы. Анхель разгоняет атаки и делает «Ювентус» опасным впереди. С ним команда спокойно одолеет «Фрайбург», даже если выступит не очень удачно», – цитирует TMW известного экс-форварда сборной Италии.