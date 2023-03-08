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Лига Европы

Аллегри — о матче с «Фрайбургом»: «Это будет непростой матч против команды топ-уровня»

08 Марта 2023 • 20:28 Комментировать
Ювентус
...
Фрайбург
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09.03 23:00

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о «Фрайбурге» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Я хочу видеть позитивный настрой своих игроков. Это будет непростой матч против команды топ-уровня. Они идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата и были непобедимы в своей группе Лиги Европы. Они хорошо организованы и физически крепки», — приводит слова специалиста журналист Джанлука ди Марцио.

Аллегри также отметил, что после поражения от «Ромы» в последней игре Серии А команда отреагировала на результат должным образом, качественно подготовившись к матчу второго еврокубка. По мнению специалиста, «бьянконери» необходимо сделать хорошее преимущество перед игрой в Германии.

Напомним, что «Ювентус» примет «Фрайбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы завтра, 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фрайбург Лига Европы Массимилиано Аллегри
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