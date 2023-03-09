Погба не попал в заявку «Ювентуса» на матч Лиги Европы из-за нарушения дисциплины

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не был включён в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга».

Как сообщает ряд итальянских СМИ, 29-летний француз был наказан за опоздание на сбор команды, который проходил в среду.

Напомним, что из-за травмы в нынешнем сезоне Погба провёл за «старую синьору» всего лишь две игры, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Ювентус» — «Фрайбург» состоится сегодня, 9 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Отметим, что в предыдущем раунде плей-офф Лиги Европы команда из Турина одолела по сумме двух встреч французский «Нант» (4:1).