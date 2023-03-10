Ди Мария: «Ювентус» постарается выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария рассказал о целях команды на сезон.

Гол аргентинца принёс «бьянконери» минимальную победу над немецким «Фрайбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который прошёл в Турине.

«Я рад, что сегодня мне удалось забить и помочь команде. Надеюсь продолжать в том же духе до конца сезона. Мы сделаем всё возможное для победы в Лиге Европы – это одна из наших главных целей наряду с Кубком Италии. Мы постараемся выиграть оба турнира», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport 35-летний футболист.

Ответный поединок «Фрайбурга» с «Ювентусом» состоится 16 марта в Германии.