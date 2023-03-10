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Лига Европы

Грифо: «Ювентус» силён»

10 Марта 2023 • 09:24 Комментировать
Ювентус
1:0
Фрайбург
окончен

Туринский «Ювентус» расправился с «Фрайбургом» в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги Европы, и итальянский нападающий немецкой команды Винченцо Грифо прокомментировал итоги матча. Он воздал должное туринскому суперклубу, но пообещал ему проблемы в ответном матче в Германии.

- «Ювентус» изначально был фаворитом, в его составе отличные футболисты. Но мы играли достаточно неплохо. У нас были различные возможности. У нас дома все будет открыто, шансы остаются. Мы дадим все для победы. «Ювентус» силен, но и мы не лыком шиты. Во Фрайбурге будет другой матч, - цитирует слова Грифо juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фрайбург Винченцо Грифо
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