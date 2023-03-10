Аллегри – о победе над «Фрайбургом»: «Ювентус» отлично сыграл»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы над «Фрайбургом» в матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

Автором единственного гола стал Анхель ди Мария, поразивший ворота на 53-й минуте.

«Ребята отлично сыграли. К счастью, гол соперников был забит рукой – в противном случае «Фрайбург» сравнял бы счёт, нанеся один удар по нашим воротам!

Нам нужно поработать над последним пасом – игроки часто выбирают неверные варианты продолжения атаки или пасуют в неправильный момент, что облегчает задачу соперникам.

Ответная выездная игра будет непростой, но «Фрайбургу» придётся раскрываться, и мы должны воспользоваться пространством», – заявил в интервью Sky Sport Аллегри.