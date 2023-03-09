Ювентус - Фрайбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Ювентус» и «Фрайбург» будут противостоять друг другу в 1/8 финала Лиги Европы. Если брать во внимание только последние результаты, то команды напоминают друг друга - часто побеждают, а во второй части сезона уступили лишь несколько раз, в основном фаворитам. Но, конечно же, «старая синьора» мощнее противника по всем статьям и наверняка сегодня сделает все для победы. В 23:00 начало трансляции на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 3», beIN Sports, BT Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.