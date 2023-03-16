Кьеза: «У Влаховича есть всё, чтобы стать выдающимся игроком»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы туринский «Ювентус» сразился с немецким «Фрайбургом», сумев обыграть немцев со счетом 2:0. По голу в этой игре забили нападающие Душан Влахович и Федерико Кьеза, который после матча очень много нахваливал своего сербского коллегу по атаке.

- У Влаховича есть все для того, чтобы стать исключительным игроком. Хотя я понимаю, что он проходит через непростой период, но сегодня он был быстр и энергичен, - цитирует слова Кьезы Juvenews.eu.

Напомним, что Влахович присоединился к туринскому «Ювентусу» чуть более года тому назад.