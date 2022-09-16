Тренер «Монако» рассказал, чего не хватило команде в матче с «Ференцварошем»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Монако» на своем стадионе «Луи II» потерпел минимальное поражение от венгерского «Ференцвароша» со счетом 0:1. Своим мнением по этому результату поделился наставник монегасков Филипп Клеман.

«Команду сильно подвела реализация, а это очень важно в еврокубках. Думаю, в этой встрече мы заслужили минимум ничью, однако по итогу не набрали ни одного очка. У нас впереди еще четыре поединка, чтобы побороться за путевку в плей-офф», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Ференцварош» с шестью очками лидирует в группе Н. Далее располагается «Монако» с тремя баллами.