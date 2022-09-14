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Лига Европы

Черчесов назвал «Монако» фаворитом группы в Лиге Европы

 
14 Сентября 2022 • 22:05 Комментировать
Монако
...
Ференцварош
1 1.40 X 4.90 2 7.80
Через 20 ч. 8 мин.

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал «Монако» Александра Головина фаворитом их группы в Лиге Европы.

«Мы не играем с такими командами, как «Монако», каждую неделю. В прошлом туре мы играли с «Трабзонспором», были также очень сложные матчи в квалификации Лиги чемпионов. «Монако» — фаворит нашей группы. Мы счастливы каждую неделю играть с такими соперниками», — отметил бывший главный тренер сборной России по футболу в предматчевом интервью.

Также Станислав Саламович выделил стабильность монегасков и заявил, что его подопечные ждут сложного матча против одного из лидеров французской Лиги 1.

Напомним, что на прошлой неделе «Ференцварош» успешно начал групповую стадию Лиги Европы, с трудом обыграв «Трабзонспор» со счетом 3:2. В венгерском первенстве за шесть туров подопечные Черчесова не допустили ни одной осечки.

Гостевой матч второго по значимости еврокубка состоится на стадионе «Луи II» 15 сентября. Начало встречи назначено на 19:45 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Лига Европы Станислав Черчесов
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