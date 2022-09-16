Черчесов раскрыл подробности разговора с Головиным

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, о чём успел пообщаться с полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерская команда одолела монегасков со счётом 1:0.

По мнению специалиста, почти вся острота в этом матче шла от российского футболиста. Однако Черчесов также отметил, что «Ференцварошу» помогли знания о Головине.

«Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит — мы знаем, а жизнь — это другое», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Свой следующий матч в рамках группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» проведёт 6 октября против «Црвены Звезды». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.