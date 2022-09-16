Игрок «Монако» - о поражении команде Черчесова: «Наступил час расплаты»

В матче второго тура группового раунда ЛЕ «Монако» на своем поле потерпел поражение от венгерского «Ференцвароша» со счетом 0:1. После финального свистка своими впечатлениями от поединка поделился защитник монегасков Маланг Сарр.

«Результат нас очень разочаровал. Мы чувствовали, что держим игру под контролем. «Монако» доминировал и создал больше моментов, чем соперник. Однако если ты не забиваешь, то зачастую приходит час расплаты. Именно это и произошло сегодня. «Ференцварош» воспользовался своим шансом и победил. Нам очень обидно», - передает слова Маланга клубная пресс-служба.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.