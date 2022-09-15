Черчесов - о встрече с Головиным в ЛЕ: «Думаю, обниматься не запрещено»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о предстоящем поединке с «Монако» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. В частности, тренер прокомментировал встречу с Александром Головиным, с которым работал в сборной России.

«Мы списались, когда попали в одну группу ЛЕ. Буду рад его увидеть! Обняться при встрече? Думаю, это не запрещено!» - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Матч «Монако» - «Ференцварош» состоится на стадионе «Луи II» в четверг, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

После первого тура на счету обеих команд по три набранных балла.